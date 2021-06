Toost Austria presidendi Alexander Van der Belleni poolt pakutud riigivisiidi õhtusöögil Belvedere lossis

- Reset +

President Van der Bellen,

Proua Doris Scmidauer,

Daamid ja härrad

Mul on hea meel olla tagasi Viinis, kus viimati kohtusime 1. jaanuaril 2018 kui olime just andnud oma Euroopa Liidu eesistumise teatepulga üle. Üleilmne pandeemia on muutnud traditsioonilise diplomaatilise läbikäimise ja visiidid nii haruldaseks. See teeb minu (ja Rene) riigivisiidi diplomaatiliste suhete aastasaja eelõhtul seda enam eriliseks. Aitäh hea kolleeg ja sõber (Alexander) ning Doris, meid Viinis võõrustamast. Neljandal katsel see lõpuks siiski õnnestus. Ka see on märk nii meie heast isiklikust läbikäimisest kui ka vastastikusest suurest soovist Eesti ja Austria suheteid tihendada ja süvendada.

Kolm aastat tagasi oli meil tõepoolest suur rõõm võõrustada teid mõlemat Tallinnas. Tollal sai Maarjamäe lossi peetud toostis vaadatud tagasi minevikku. Seda kirjeldavad kõige paremini päris lood. Ja minu jaoks on neid kaks. Teie Saaremaal elanud esivanemate lugu. Ja siis okupeeritud Eestist lahkunud Arvo Pärdi lugu, kellele Austria 1980ndatel avas oma uksed. Need lood on kaks silda meie riikide vahel, mis tollal asusid teine teisel pool ideoloogilist eraldusjoont.

Meie diplomaatiliste suhete teise aastasaja alguseks oleme mõlemad demokraatlikele väärtustele ja põhivabadustele tuginevas Euroopas, mille kohta te olete tabavalt öelnud, et „Euroopa on parim idee, mis meil on iial olnud“. Saan teiega vaid nõustuda. Eesti ja Austria ühine huvi ja vastutus on hoida Euroopa tugeva ja toimivana. Pandeemia raputas seda, kuid Euroopa Liidule omaselt suutsime me kokku tulla ja leida parima toimiva viisi ka selle kriisi seljatamiseks.

See toob mind diplomaatiliste suhete teise aastasaja esimese peatüki juurde. Ma arvan, et ka see peab sisaldama päris lugusid. Ja need lood omakorda olema sillaks Eesti ja Austria vahel. Nö ehitusmaterjaliks on meil Euroopa Liidu rohe- ja digipööre, mille sarnaseid juhtub ehk kord põlvkonna jooksul. Eesti on digipöörde sisuliselt läbi teinud ja on loodetavasti innustanud üle-Euroopalisele lähenemisele. Austria omakorda on oma kliimaambitsioonide ja - mõtlemise poolest üks eesrindlikumaid Euroopas. Meil on teineteiselt palju õppida. Kuid mitte ainult. Olen veendunud, et oma teadmised ja jõud ühendades saame digi- ja rohepöördele pakkuda tarku ja jätkusuutlikke lahendusi. Ja ka teistele. Need aga saavad olla sillaks, mis meie suhteid tihendavad ja neile praktilise väljundi annavad. Ning seistes kliimakriisi äärmise serva peal, saame me oma regioonis kaasa aidata muutustele, mis võivad terve planeedi päästa.

Kuna eestlased on praktilised inimesed ja hindavad sõnadest rohkem tegusid, siis on minuga visiidil ja täna siin riigiõhtusöögil kaasas esinduslik Eesti ettevõtjate ring. Nad esindavad targa transpordi ja logistika valdkonda. Eesti proaktiivsest IT sektorist ja tehnoloogiale orienteeritud keskkonnast välja kasvanud ettevõtetel on lahendusi väljakutsetele, mis aitavad meil liikuda kliimaneutraalsema tuleviku poole innovaatilisel moel. Ja just nemad koostöös oma Austria partneritega kirjutavad meie suhete järgmisse peatükki mõned praktilised lood ja ehitavad riikidevahelise targa ning jätkusuutliku silla.

Hea kolleeg, sõbrad,

Soovin nüüd tõsta klaasi teie, Austria ja Eesti koostöö ning meie sõpruse terviseks! Ning olete alati oodatud taaskülastama oma esivanemate maad Eestit.

Prost! Terviseks!