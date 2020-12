Noore haridustegelase preemiate üleandmisel  

- Reset +

Head tänased kokkutulnud ja kõik Eestimaa õpetajad ning koolide töötajad!

Ei ole olnud kerge haridusaasta ja kuni kevadeni on ta üsna keeruline. Midagi ei ole teha, kaamera eetrisse ilmuvad meie lapsed, nende koduloomad, nooremad õed ja vennad ja see kõik ei tee hariduse andmist sugugi lihtsaks. Ent kui on alles see inimlik, mis meie maskis nägude silmadest siiski paistab – soov ja tahtmine olla üksteise vastu kena ja heatahtlik ka läbi ekraani – siis me saame sellega hakkama.

Meie lapsed tulevad kindlasti sellest kooliaastast läbi oskustega, mida meie täna näha ei oska ja minda nad saavad kasutada mõnekümne aasta pärast. Kindlasti tuleb ka meie kool sellest läbi küll mitte ehk digipöörasemana, aga loodetavasti rohkem iga lapse koolina. Sest eks ole ju õpetajad varemgi märganud ja mäletame omaenda koolitestki, et üks koolilaps ja tema teadmised olid omavahel seotud nii, et lapse teadmised olid funktsioon tema vanusest, siis see side on üha nõrgem.

„Meie koolilapsed on oma teadmistes üha enam erinevad. Ühevanused lapsed võivad õppeainetesse süveneda erineval moel ja nii peab õpetamine muutuma üha rohkem toetatud õppimiseks. Loodan, et sellest aastast on meile kasu sinna kiiremini jõudmisel, sest just niimoodi suudame edaspidi iga koolilapse tähelepanu köita tema jaoks huvitava ja arendava materjaliga igas koolitunnis. Millest iga laps saaks ka eduelamuse, natuke sõltumatumalt tema klassikaaslastest, aga alati tihedas koostöös tema armsa õpetajaga.

See on suur ootus, mille praegu meie koolile ja õpetajatele sõnastasin. Teades keerulisi olusid, milles meie kool elab ja hingab, teades meie valdavalt vanemaealist õpetajate kaadrit ja teades ka seda, et noorte tulemine kooli ei ole küll kiiresti kasvanud, aga vähemasti sentiment kooli minemise suhtes on muutunud ja seda suuresti tänu Noored Kooli algatusele. Kindlasti ka tänu sellele, et õpetajate palka on suudetud päris mitmeid aastaid hoida kasvuteel.

Nii on mul eriti hea meel seekordsete hariduspreemia laureaatidest. Nad tulevad meie koolisüsteemi võrdlemisi erinevatest nurkadest. Üks on koolimaastiku värskeimast põlvkonnast ja viiendat õppeaastat tegutsevast koolist ja teine juba 135 lendu näinud koolist. Lisaks on üks erakool ja linnale kuuluv. Mõlemad on hinnatud ja populaarsed nii õpilaste, lapsevanemate kui ka õpetajate seas. Ja mõlemad on pälvinud oma koolikogukonna tunnustust, armastust ja rohkemat toetust, kui lapsevanemad võibolla tavaliselt tahaksid seda oma koolile pakkuda.

Räägime Emili Koolist ja Tallinna Reaalkoolist. Nagu Emili kooli loonud lapsevanemad tõdesid: kui me oma unistuste kooli oma lastele olemasolevate seast ei leia, tuleb see ise ära teha. Reaalkool on ka paljudele unistuste kool ja leidnud võimaluse pakkuda sarnast koolikogemust rohkematele lastele ja laienenud põhikooli tasemel.

See on suur asi, et meie pered ja noored peavad väga oluliseks seda, mis nendega koolis toimub. Nad ei ole mitte kuidagipidi heitunud nagu mõnedes riikides, kus paljud lapsed ja nende vanemadki teavad, et nende kool ei ole hea. Ja teavad sedagi, et nende tulutaseme juures ei ole neil isegi võimalik valida. Meil on alati võimalik valida. Ja see on väga oluline, et meie lastel ja noortel on ambitsiooni ja võimalust valida.

Täna noorte haridustegelaste preemiaid üle andes tahan meile kõigile südamele panna, et meil on vähe maavarasid, aga on päris palju vara, mille oleme eestlastena kollektiivselt loonud ja Eesti kool on ilma igasuguse kahtluseta üks neist.