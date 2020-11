Kultuurikompassi rahvusvahelisel foorumil „Kuidas kõnetada Euroopat?"

- Reset +

Head kuulajad, ma hakkasin eile Heltermaa-Rohuküla vahel mõtlema, kuidas siis tõesti Euroopat kõnetada.

Või kuidas teiega jagada, kuidas mina näiteks Euroopat kõnetan.

Mina teen seda korralikku eurospiiki kasutades. Nii nagu ma ÜROga rääkides kasutan sellist imepärast keelt nagu üroliit. Ma valdan õigeid akronüüme, nii nagu me kõik, kes me multilateraalses maailmas iga päev toimetame.

See on lihtne. Aga kuidas mitte jääda oma püüdlustes kaugeks neist, kellele need akronüümid, üroliit ja eurospiik ei ole mingi lingua franca?

Kuidas kõnetada Euroopat eelkõige meis eneses?

Nii nagu kõikides küsimustes, mis on keerulisemad sellest, kas maakera on ümmargune või mida tähendab raskuskiirendus, on parem pöörduda kultuuri poole.

Kultuuril – kunstil ja kirjandusel, teatril ja filmil – on võime kõnetada teistmoodi. Pöördudes kuidagi meie enda parema mina poole. Võttes korraga arvesse müriaadi aspekte,

nii teadvustatud kui teadvustamata. Ratsionaalse tekstina läheb tunde või isegi lõpmatult aega, sõnastamaks seda, mida luules saab väljendada ühes hingetõmbes.

No kuidagi nii. Kuidas mina kõnelen liberaaldemokraatlikust väärtusbaasist kui ainsast, millel saab põhineda meie liitlassuhe, olete palju kuulnud. Juttu sellest, et Euroopa Liit võimendab väikeste riikide suveräänsust, sest meil on 1/27 häält, mitte 1/400, mis oleks meie õiglane kaal rahvaarvu järgi.

Sellest, et suured riigid ei saa millegi sellisega kui Euroopa leping nõustuda kuidagi teisiti, kui lähtudes väärtusbaasist,mitte kasust.

Ja sellest, et väärtustel põhinev maailmakord on ainus, mis väikeriigile iseolemist tagab. See kõik on igav, aga Paul-Eerik Rummo on kogu selle asja kokku võtnud niimoodi:

Ei usu et maailm mind suuremat jagab

Ma räägin eestist

Ei usu et eesti mind suuremat jagab

Ma räägin endast

Ei usu et ma ise end suuremat jagan

Ma räägin maailmast

Ilus, aga arusaadavam kui poliitikud või diplomaadid, onju?

Viimasel ajal oleme palju kõnelenud inimõiguste olukorrast Eestis. Isegi sellest, kas kõikidel inimestel ikka on sarnased inimõigused või vähemasti sellest, kas kõikidel on õigus õnnele ja õigus seda õnne maailmale kuulutada. Oleme kuulnud, kelle koht on Kanadas ja kelle koht Rootsis.

Ja kuulnud sedagi, et ilmselgelt ei võimaldaks tegus toimetamine, mis viib miljardikäibega ettevõtte eesotsa, kuidagi sünnitada ega kasvatada kuut last. Ja et muidugi on pereelu ja karjääri ühildamine loomuldasa kuidagi naiste probleem, kes peavadki valima.

Et Eestis ei ole see kõigi inimeste probleem, meie ühiskonna mure ja lahendust otsiv kitsaskoht. Ei, see on naiste mure ja kitsaskoht – ja lahendus on muidugi selles, et naised – tehke oma valik, pere või kodu. Te olete vabad valima. Isegi kohustatud valima. Aga ärge seejuures unustage Eesti kahanevat rahvaarvu, naised, kui te asute tegema oma valikuid.

Eda Ahi on kirjutanud:

Mõne maa ei paku talle pagu,

Mõnel puudub sõjas oma jagu.

Aeg on kitsi.

Aeg on kokku hoida.

Ükski lahja lahus meid ei toida,

Lahusel ei ole õiget maitset.

Võõra eest on oma vaja kaitset?

Kuid see võõras vohab meie veres

Vetikate kombel läänemeres.

Paota põli kibe.

Paota ust.

Sinu enda maa on leinast must.

Mõne maa ei paku talle pagu.

Teine kuid-

Kas saab kord põlust jagu?

Ilusasti öeldud, paremini kui ma oskaks.

Maailma mõistmine ja inimeseks olemise kunst on ka ju arenevad ja muutuvad ajas. Meie põhiseaduses on peidus rohkem vabadusi, kui Põhiseaduse Assamblee seda isegi ise näha oskas. Elu läheb edasi, tõlgendused muutuvad, normid muutuvad ja õnneks ikkagi sinnapoole, mis peaks võimalikult paljudele võimaldama sellist iseolemist, nagu nemad tahavad. Ilma kiusu ja diskrimineerimiseta. Jah, me liigumegi erineva kiirusega.

Mida minu jaoks tänavu on ilmestanud üks juhtum Jaani kirikust. Ettekandele tuli Maria Fausti imeilus teos koduvägivallast. Aga me olime kirikus. Mitte selles kivist kolmelöövilises kojas, kuigi ka selles, aga me olime kirikus, kus sellegi teose sissejuhatus jumalasulaselt õpetas alistuma, leppima, ja andestama ka kurja, õppima elama kurjategijaga, tedagi armastama, olles häiritud vaid teost.

Et kellelgi on kõrgem õigus teha haiget, kui tema meile mõistmatu tahe seda soovib, kas see on 21. sajandisse paslik sõnum? Võibolla Maria Faust viis oma teose esituskohana kirikut valides selle karjuva muutumisvajaduse ülima selgusega kohale.

Sest eksisteerib ka teine, armastuse sõnum – nii nagu seda on väljendanud kasvõi Rooma paavst või siis isa Philippe Jourdan, Eesti Rooma-Katoliku Kiriku piiskop.

Minu arust sellest muutumisest, inimeseks olemise ajas muutuvast ja pidevast mõtestamisest kõneleb Karl Ristikivi:

Meie juured ei ole lapsepõlves,

Kodumullas ja maakamaras,

Murukoplis,

Kus aabitsalapsed mängivad.

Meie juured on igas paigas,

Kust me kunagi mööda käinud.

Nii me kasvame virnarohu kombel

Kinni hakates siit ja sealt.

Ja need lõputa keerlevad teed

Ja need kauguses sinavad metsad,

Unistuste mägedest rääkimata,

Võõrad paigad ja võõrad nimed

Saavad omaks ja uuesti võõraks

Mõneti lihtsam on meie elu ehk olnud keerulistel aegadel. Kui ihkasime ära Nõukogude Liidust, teha kõike teisiti, kui tehti seal, siis meil ei olnud neid kahtlusi. Kiitsime heaks oma vaba riigi põhiseaduse, mis on üksikisiku keskne ja tema vabadusi austav. Euroopalik, võiks öelda. Pingutasime end kõik koos, et saada Euroopa Liitu ja NATOsse.

Hankida endale sõbrad, turg, iseolemise garantiid, arenguperspektiiv. Kõik need tähtsad ja toredad asjad.

Ja nüüd on meil jalad põhjas.

Võib suhtuda liitlastesse üleolevalt, kasutada taas nõukoguliku propaganda töövõtteid, otsida ja leida vaenlasi ja või sildistada ja häbimärgistada. Sest tegelikult on meil läinud hästi, me tajume mingisugust turvavaru. Ja osad meist on otsustanud seda turvavaru ka raisata, isiklikest veendumustest või kasust lähtudes.

Ehk just nii, nagu on kirjutanud Leelo Tungal:

Muld, anna meile kõigile

meelekindlust,

Et me väikese rahva

Ühtehoidmine

Oleks midagi enamat

Kui ainult vastupanu

Jõhkruse jõule!

Justnimelt. Kuidas siis nii, kui jõhkruse jõud on meist eemale tõrjutud, leiame selle uuesti iseendast? Miks? Luuletaja aitab aru saada.

Taas kord Eda Ahi:

Oleme sündinud tasasel maal,

Aga meis maa pole tasa.

Ei merigi luba küsi,

Vaid möirgab meis maaga kaasa.

Ja kui ka on tasane maa,

Siis meie vaiki ei püsi.

Oleme sündinud tasasel maal,

Kuid täna ei triigi me riiki.

Loos on konarustelgi kaal –

Jäägu ta nendest triiki.

Meile meeldib me tasane maa

Ja see pole mõistagi patt.

Kuid tähtis on mitte teha

Temast maad lamedat.

Tähtis on mitte teha temast maad lamedat. Vaat nii tuleb Euroopat kõnetada – eelkõige Euroopat iseendas ja siis seda meid ümbritsevat osa. Ei iial enam üksi. Seegi tähendab – kõneldes ja kõnetades. Kultuurist on abi.