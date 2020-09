Noore õpetlase stipendiumi üleandmisel

- Reset +

Siiapoole sõites hakkasin mõtlema, et paradoksaalsel moel on viiruse tõttu praegu keeruline õppima minna ja võib-olla mõni koolitöö algab ka virtuaalselt, aga peaasi on, et lähete välisüliõpilaseks kuhugi mujale kui Eestisse. Sest vaadake kui tahaksite Eestisse tulla, siis siia ei saaks. Jätke see paradoks palun endale meelde. Katsume siin aknad lahti hoida, et te lendaksite siit minema nagu pääsukesed ja me väga tahame, et te ka tagasi lendaksite. Selleks püüamegi siin hoida õhu liikumas ja aknad pärani.

Kusagile minemine ei ole praegu siiski kerge. Esiteks kätkeb see enne minekut või tulekut tihti kahenädalast filosoofilist mõtlemispausi. Ent võib-olla mõne aasta pärast tundub see isegi huvitav aeg, kui maakera pöörles ainult poole kiirusega ning oli aega vahelduseks süveneda ja teha tööd iseendaga, sest teistega koos ei saa.

Ma loodan, et te ei pahanda, kui soovin teile tuult tiibadesse ja natuke veel, et tuleks tagasi ka seda, mis oli eile. Usun, et aastake veel ja võime vähemalt selle viiruse suhtes olla muretud. Samas ei soovitaks kellelgi olla üldiselt muretu, sest see viirus lihtsalt näitab meile seda, mida tegelikult teadsime: kliimamuutused, ülerahvastatus ja looduse üheülbalisemaks muutumine võivad anda meile tulemuseks praeguse kroonviiruse. Kardetavasti on teie tulevikus selliseid hädasid veel. Samuti peate lõpuni viima selle, millega me ehk alustame kui sõnadest kaugemale jõuame, nimelt kliimapöörde. On üsna selge, et füüsikaseaduste järgi ei ole lõplikult võimalik entroopia kasvu ära hoida isegi taastuvat energiat toetades. Samas peaks olema võimalik tempot oluliselt pidurdada. Teie osaks jääb panna kand kõvasti maha ja saada kliimasoojenemine ning selle inimtekkelised mõjud pidama. Selge on, et kogu teie teadliku tööaja jääb planeet edasi soojenema, sest protsessid on teatud inertsiga. Ma loodan, et teie hulgas on ka neid, kes tulevikus hakkavad nende muutuste ja maandamisega tegelema. Et teie hulgas on neid, kes leiavad nutikaid lahendusi, mida me veel ei ole osanud välja mõelda, et saavutada kliimaneutraalsus. Piisava rakendamisega peaksid tänased tehnoloogiad meile selle tulemuse andma. Ent kindlasti õpite te neid asju tegema meist palju paremini.

Ja ka vana aus soovitus, et „õppige, õppige nagu hullud“, ega sellest ei pääse. Seda tuleb ikka teha. Tänapäeval lisame sinna juurde tavaliselt, et „terves kehas, terve vaim“. Kasutage tekkivaid pause ka selleks, et hoida oma füüsis korras, sest pea töötab pärast trenni palju paremini.

Loodan, et näete meie Eesti tagasi tulles natukene teise pilguga. Loodetavasti mitte ainult nii nagu Indrek nägi Andrest, kui ta tuli Vargamäele tagasi: selg oli küürus ja sõrmed olid konksus. Loodetavasti näete ka seda, et vaatamata kõikidele oma hädadele ja kriitikale, mida me vahel isegi Eesti kohta teeme, on Eesti elukeskkonnana siiski üks maailma võrratumaid. Samuti ka avalike teenuste ja nende kättesaadavuse poolest. Kahjuks saate te kõik kohe teada, kui palju paremini on asjad Eestis korraldatud. Räägin täiesti tõsiselt — kui hakkate mujal oma elukohta registreerima ja pangas arvet avama, siis tekib teil tunne, et keegi käskis teil minna külma veega jõe äärde pesu pesema, kuigi teate, et pesumasin on juba ammu leiutatud. Paraku see nii on. Tulge siis tagasi ja öelge meile seda, mida me siin Eestis oleme juba ammu väga hästi teinud.

Nende sõnadega saadangi teid teele: leidke palju sõpru ja rääkige neile meie imelisest Eestist ja selle inimestest. Olete ise muidugi selle tõestuseks. Ja teadke, et teid ei oota tagasi vaid teie sõbrad ja sugulased, aga kindlasti ka Eesti riik. Meil on hea meel, et lähete, ja sama hea meel kui tulete. Isegi kui sellega läheb paarkümmend aastat aega, sest mõni huvitav uurimustöö või muu töö viib teid kodust pikemaks ajaks kaugele. loodan, et selleks ajaks, kui teie lapsed lähevad esimesse klassi, on meil olemas üleilmakool. Selle hea asja me sellest viirusest saime, et meil on nii palju kooli õppematerjale, mis on tegelikult üle veebi kasutatavad. Vähemasti saavad siis tulevikus ka mujal kasvavad lapsed osa Eesti koolist. Kui olla globaalne eestlane, siis on ehk võimalik tulevikus seda täies mahus oma lastele pakkuda.

Kõike paremat ja aitäh kuulamast!