Tervitus Eesti Kunstiakadeemia rektori inaugureerimise puhul

- Reset +

Kallis Eesti Kunstiakadeemia pere,

Austatud rektor!

Mul on hea meel, et kunstiakadeemia on erakorraliste oludega kiirelt kohanenud. Nagu mängiti sujuvalt ümber tänane pidulik tseremoonia, nii on ülikooli õppetööd asutud kiirelt digitaalsele vormile üle viima ja loovalt rikastama. Ja mõlemast on digitaalses ruumis kindlasti osa saanud palju rohkem huvilisi – oluliselt rohkem, kui seda lubanuks tubased tingimused. Ka laiemal huviliste ringil on võimalus EKA kodulehel osa saada avatud loengutest, publiku kasvades kasvab ka teadmine. Kriisiaeg on võimaluste aeg.

Ruumi ja ruumipsühholoogia temaatika isolatsiooni kontekstis on kindlasti muutnud meie arusaama ruumide vajadusest. Me ei räägi enam ainult füüsilisest keskkonnast, vaid oluliselt rohkem ka sellest, kuidas me tajume virtuaalset ruumi, kuidas on selles ruumis võimalik suhelda ja luua. Usun, et see aeg annab head materjali sügisel Tallinna Arhitektuuribiennaalil raames toimuvaks rahvusvaheliseks konverentsiks Space and Digital Reality.

Kaasaegne kunst tegeleb momendiga, tegeleb praeguse ja tänasega, kunst ja ühiskond on vastastikku mõjutatud. Disain on juba tulnud ühiskonnale appi probleemide lahendamisel, seda küll paraku just tellija tõttu üsna vaikses tempos. Disain on juba tulnud appi ka elude päästmisel. Möödunud nädalavahetusel toimunud häkatonil sündisid EKA tootedisaini tudengite ideest masstoodetavad visiirid, mis kaitsevad meedikuid ja klienditeenindajaid ning mida on lihtne kohe tootmisesse viia. Aitäh selle eest! Kutsun riiki ja ettevõtteid julgemini disainerite poole pöörduma ja lahenduste otsimisse kaasama.

Kohe on algamas uute noorte loojate vastuvõtt. Ei saa välistada, et ka siin tuleb olla tavapärasest loomingulisem.

Aga kes sellega võiks paremini hakkama saada, kui avatud ja ärgas, loojatest ja loomingust tulvil EKA.

Kallis rektor Mart Kalm, kallis ülikoolipere, soovin teile erksust järgmiseks viieks aastaks!