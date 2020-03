Vabariigi Presidendi tervitus kontserdil „Eesti tänab kangelasi“

- Reset +

Me täname teid, meie kallid kangelased.

Kõik arstid, kõik meditsiiniõed, üldse kõik haiglatöötajad, sanitarid, koristajad, toidujagajad—me täname teid.

Me täname teid, meie õpetajad, kes te aitate meie lastel ikkagi koolist osa saada.

Me täname kõiki teid Tänassilmal, Sillamäel ja mujal, kes te toodate meile isikukaitsevahendeid, desinfitseerimisvahendeid ja aitate meil selles kriisis olla kaitstud.

Ma tänan kõiki teid, politseinikke ja ka Tallinna MUPO töötajaid, kes päevast päeva peavad vestlusi inimestega, kes ikka veel ei saa aru, et tuleb püsida kodus.

Ma tänan kõiki teid, kes te lähete iga päev tööle selleks, et me ei jääks selles kriisis tühja kõhuga: toidutootjaid, toidutöötlejaid. Ma tänan teid kõiki, kes te võtate iga päev selle riski, et ikkagi minna tööle ja hoida meie ühiskond toimimas. Sest teie peate. Ma tänan teid.

Ja ma tänan ka kõiki neid, kes saavad jagu kihust minna ilusa ilmaga õue, saada kokku sõpradega. Ma tänan kõiki neid vanemaealisi inimesi, kes püsivad kodus ja paluvad sõpradel, lähedastel ja vabatahtlikel tuua endale toidukraami ja ka apteegikraami koju.

Ma tänan kõiki sotsiaaltöötajaid, kes viivad toitu koju nendele inimestele, kes nagunii ei pääse ise kodust liikuma. Ma tänan kõiki kriisijuhte, kes on pöördunud ka vabatahtlike poole selleks, et meie vanemaealised oleksid kaitstud, et nad ei peaks käima iga päev poes või apteegis.

Ja lõpuks tänan ma kõiki neid, kes saavad aru — meie teised, kes me ei ole eesliinil — meie asi on täna tugev ja tark tagala. Ja see tagala täna tähendab seda, et me ei lähe välja. Kui me läheme välja, siis valime selleks üksildase aja ja koha.

Et me ei kohtu rohkem kui ühe inimesega korraga ja püsime ka temast paari meetri kaugusel. See on raske, aga see on parim, mida me saame teha selleks, et tõesti tänada kõiki neid inimesi, kes täna on eesliinil.

Sest meie asi on tagada, et need, kes peavad, teaksid — kui nad jäävad haigeks, siis on haiglas arste, kellel on nende jaoks aega ja vahendeid, et päästa nende elusid.

Kallis rahvas, püsime kodus. See on kõige parem tänu, mida me saame eesliinil olijatele välja näidata.

Aitäh! Me saame hakkama. Me tuleme sellest kriisist välja.