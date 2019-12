E-residentsuse 5. sünnipäeval

- Reset +

Tulen just Itaaliast ja sealne suursaadik Celia Kuningas-Saagpakk ütleb, et Itaalia e-residendid maksavad väga hästi Eestis makse. Itaalia ei ole teadupärast koht, kus mõnuga makse makstakse. Ta oli oma miks-küsimusele saanud vastuse, et mis te nalja teete, kui ma pean makse maksma ainult 20%, siis muidugi ma teen seda.

Siin tulebki e-residentsuse sügavam mõte. Meil on maailmas juba konkurent olemas ja see on m-residentsus Aserbaidžaanis. Ent selleks, et e-residentsus oleks tõeliselt atraktiivne, tuleb pakkuda midagi sellist, mis paneb inimesi tahtma oma ettevõtteid sellesse majanduskeskkonda ja maksukeskkonda luua.

Ka meie asukoht Euroopa turul on atraktiivne. Seda ei maksa ära unustada, kui meil hakkab iseenda tublidus üle pea kasvama, sest ausalt öeldes ilma Euroopa turuta meie vastu ilmselt niipalju huvi ei tuntaks.

Nii on e-residentsus ettevõtete asutamiseks huvitav ka sellepärast, et needd on üksiti ka Euroopa Liidu ettevõtted.

Tervitan ka Ed Lucast. Sellest on viis aastat, kui ta sai kätte maailma kõige esimese e-residendi kaardi. Talle piisas kannatliku inimesena esialgu üsna vähesest – ta sai oma sõpradele Eestis ja väljaspool saata krüpteeritud e-kirju. Tänaseks on programm edenenud palju kaugemale.

Meil on pea 63 000 e-residenti ja olen täiesti veendunud, et lisaks sellele, et meie neile midagi pakume, moodustub nendest üha tihedam kogukond, kes on Eesti e-residendiks olemisega päris rahul. Eestile on läbi e-residentsuse programmi lisandunud viie aastaga umbes sama palju huvilisi ja sõpru kui meil on selle aja jooksul sündinud lapsi.

Neid on sündinud 69 000. Nii on e-residentide arv ikkagi märkimisväärne number.

Meil on muidugi ka terve hulk glamuurseid ex officio e-residentidest riigijuhte ja teisigi, ent minule lähevad korda just need tavalised inimesed, kes on otsustanud, et nad tahavad kergemalt hingata ja ilma bürokraatiata toimetada ning meiega siin koos olla.

Kõige rohkem on e-residente Euroopa Liidust, aga neid ei ole Saksamaalt palju enam kui näiteks Jaapanist, Ameerika Ühendriikidest või Hiinast. Nii on e-residentsuse programm võimaldanud inimestel, kellel on ühel või teisel põhjusel tekkinud ettekujutus ja kuvand e-Eestist, saada sellest ka tegelikult aimu ja aru.

Kõik e-Eesti tutvustamisega tegelejad teavad, et iga inimese peas on e-Eesti täpselt nii maalähedane või kosmiline kui ta ette kujutab. Enamasti sõltub see nende endi arusaamisest, millised võiksid olla digiteenused või digitaalne maailm. Meie e-residendid teavad, kuidas asi on ja nad on entusiastlikud ning nõuavad, et programm areneks edasi ja tuleksid uued teenused. Samal ajal olen üsna kindel, et nende endigi sees tekib ideid ja mõtteid, kuidas muuta ka nende pakutavad teenused eestlastele kättesaadavaks.

See projekt ei ole olnud rahulik, vaikne ja arenev ning ülespoole tiksuv tegevus. E-residentsuse ehitamine ei ole tavaline majanduse kasvatamine, see on ikkagi midagi täiesti teistsugust. Siin on käidud üles-alla mööda Ameerika mägesid ja on olnud väga keerulisi hetki.

Vahepeal on maailmas palju muutunud, ka panganduses. Võime täna öelda, et olukorras, kus majandus on endiselt globaalne, on pangad tõmbumas pigem iseendasse ja koduturgudele keskendumas. Õnneks on maailmas olemas fintech. Tervitan kõiki fintech ettevõtjaid, tänu kellele on e-residentsus elus ja me saame e-residentidele ausalt silma vaadata ja öelda, et milleks teile suured pangad.

Kui suured pangad meid kuulevad, siis varsti te ei jää ilma mitte ainult e-residentide vaid meie kõikide ärist. Ent suuri pankasid teades, siis neil on raha ja küllap nad siis, kui tuleb õige aeg ja õige julgus, kodustavad fintechid niipalju ära, et saame jälle kõik kusagil kokku.

E-residendid on loonud omaalgatuslikult enda esindamiseks ja kogukonna arendamiseks e-residentide koja EERICA, mis kavatseb järgmisel aastal korraldada e-residentide festivali. Usun, et sellest tuleb üks erakordselt kirev ettevõtmine. Soovin kõikidele e-residentidele selles ettevõtmises edu.

Palju on tehtud ja midagi täiesti unikaalset on käima pandud. Soovin teile kõigile uusi mõtteid, jõudu ja edu!

Soovin meile teistele, kes me püüame selle projektiga avalikus sektoris edasi minna, et meil jätkuks seda hullumeelset arvamust, et ka avalikus sektoris saab start up`i teha, arendada ja lõpuks panna ka tulu tooma. Tulu tooma ta juba ongi hakanud. Kui ei oleks hakanud, siis usun, et meid löödaks meie enda liivakastist välja. Aga pole löödud, järelikult on hästi.