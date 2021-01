President Kaljulaid nimetas peaministrikandidaadiks Kaja Kallase

President Kaljulaid: Eestil on palju võimalusi tihedamaks koostööks Aafrika riikidega

© Mattias Tammet/Presidendi kantselei

President Kersti Kaljulaid kirjutas täna alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Kaja Kallas kui Riigikogu valimistel enim parlamendikohti saanud Reformierakonna esimees.

„Kroonviiruse vastane lahing kestab veel pikalt. See on räsinud meie majandust, mõjutanud meie perede hakkamasaamist ja turvatunnet. Nii mina kui Eesti rahvas ootame, et Eesti saaks kiiresti uue tegusa ja teovõimelise valitsuse, mis keskendub pandeemia ja majanduskriisiga toimetulekule ning meie elu edendamisele,“ lausus riigipea kohtumisel.

Kaja Kallasel on nüüd 14 päeva, et teha Riigikogus ettekanne tulevase valitsuse moodustamise põhimõtetest ja saada parlamendilt toetus.